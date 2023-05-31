Мошенник занимается этим более четырех лет Фото: читатель «КП»

«Привет! Как дела? Что ищешь тут? Давно здесь?», - увидел я сообщение на экране телефона, едва открыв глаза утром субботы.

По звуку оповещения стало понятно, что случился «мэтч» (совпадение) в «Тиндере», который уже через месяц должен покинуть Россию. Голубоглазая блондинка Анна с волосами по плечи была явно не прочь познакомиться. Ее настойчивость меня сразу насторожила. На ответ «доброе утро» сразу же последовало предложение перейти в Telegram.

На этом, собственно, для меня интрига умерла - те, кто пользуются приложениями знакомств, знают, что такие предложения на этапе знакомства в 99% подразумевают мошенничество. А ведь у нее был статус «ищу долгосрочного партнера».

А НЕВЕСТА-ТО ЗАМУЖЕМ

Но внезапно появилось желание найти настоящую девушку с фото. Пара скриншотов и готово – красавицей оказалась замужняя девушка из Иркутска. Однако для 27-летней Марии мое сообщение о случившемся с ее снимками не стало сюрпризом. За два месяца я стал уже восьмым парнем, который написал ей.

О том, что фотографии используют для афер, Мария узнала 24 апреля. Тогда ей написали о «клоне» из «Тиндера». Для девушки это стало неприятным сюрпризом.

- К счастью, никто из тех, кто написал мне, не попался на уловку. Поначалу мне написали трое парней из Челябинска, потом из Москвы и Кирова. Теперь и вы из Екатеринбурга, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Мария.

Спустя три дня сибирячке вновь пожаловались на мошенника, который притворяется ей. И тогда она решила лично пообщаться со своим тайным «поклонником». Ссылку на его telegram-чат дал один из парней, которым приглянусь красавица.

ГОВОРЯТ «ТЕБЯ ОБМАНЫВАЮТ» - НЕ ВЕРИТ

Мария начала диалог с того, что обратилась в полицию. А аноним в свою очередь подумал, что ему пишет одна из жертв. Но после того как понял, с кем общается, спокойно рассказал о своих методах работы. Как выяснилось, мошенник предлагает парням в качестве первого свидания пригласить даму в театр. Присылает ссылку на подставной сайт, который полностью похож на страницу культурного учреждения, и наивные ловеласы оставляют там свои накопления, покупая фиктивные билеты. Возмездия от жертв или правоохранительных органов он не боится, так как работает из Киева.

В беседе с Марией аферист раскрыл свои карты Фото: читатель «КП»

- «Блин, извини. Но ты идеально подходишь для мамонтов. Лучше закрой страницу в ВК, а то [дураки] будут писать. Я поищу другую (девушку), позже поменяю. А то тебя [достанут]. Фотки тут важны. Я давно в этой сфере. И уже шарю неплохо. Типо у тебя такая внешность и фотки, что мамонты с ума сходят и платят бабки. Ты в реальной жизни можешь [легко] добиваться от мужика все, что угодно и при этом, не давая ему. Это факт», - написал мошенник.

Также в переписке с Марией аферист признался, что развел одного доверчивого россиянина на 70 тысяч рублей.

- «Так ему банк уже заблочил карту. Ему говорят: «Чел, тебя [обманывают]. Но ему [плевать], он с маминой карты кидал. Потом ее заблокировали. Так он взял папину карту и начал оплачивать с нее. Он купил билет (в подставной театр) за 2990 рублей. Потом надо сделать возврат, так как произошла ошибка. А возврат только через эквивалентную систему происходит. Типо такая же сумма снова списывается. Я начинаю его убеждать его, что все нормально и просто надо попробовать еще раз купить билеты в театр. Потом возврат 6 тысяч…потом 12…и так далее. Вот я тебя и посвятил», - написал он.

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЖЕРТВ

К моему удивлению нечистый на руку аноним согласился поговорить и со мной. И это несмотря на то, что «такие статьи отпугивают мамонтов». Выяснилось, что мошенник действительно из Украины. Но не из Киева, как писал Марии, а из Одессы.

- По схеме с «театром» я действую четыре года. До этого работал в Steam (крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр – Прим. Ред). В «Тиндере» у меня по 20-30 анкет в месяц. Фотографии девушек меняю раз в пару месяцев. Главный критерий для отбора фото – чтобы ее хотели. Точное число жертв за все это время не знаю. Но точно более тысячи. Общий доход за четыре года составил более 6 миллионов рублей, - рассказал он, отвечая на вопросы «КП-Екатеринбург».

Кажется, мошенник не сильно переживает, что его будет искать МВД РФ Фото: читатель «КП»

Мошенник также отметил, что разводит на деньги не только россиян, но и жителей Европы. В России же у него «меньше половины» клиентов.

НУЖНО ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ?

В разговоре с нами Мария призналась, что на самом деле не обращалась в правоохранительные органы за помощью. Девушка сомневается, что от этого анонимный мошенник понесет наказание. А число обманутых парней, которые повелись на ее красивые снимки, вряд ли перестанет расти.

- Прежде чем вступать с кем-либо в переписку убедиться тот ли это человек, за которого себя выдает, - поясняет глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - А во-вторых, в век процветания мошенничеств самых разнообразных форм рекомендую не переходить по неизвестным ссылкам. Это, кстати говоря, могут быть не только кассы театров, но и еще чаще это фейковые сайты крупнейших коммерческих компаний, в том числе связанных с переработкой газа и нефти, всевозможной биржи. Уже тысячи людей стали жертвами подобных афер в надежде быстро и без проблем заработать.

Увы, но мошенники не сидят на месте и постоянно придумывают новые схемы развода. Статистика по количеству таких преступлений растет из года в год на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов. Расследованием подобных преступлений занимаются правоохранительные органы. В случае, если вы все-таки попались на удочку мошенника, то нужно обращаться с соответствующим заявлением в территориальный ОВД по месту жительства.

Вероятно, фотографии Марии «украшают» десятки подставных анкет в «Тиндере» Фото: скриншот

КСТАТИ

Основные признаки телефонных мошенников*:

Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина, — это уже повод насторожиться.

Второй признак: разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

Третий признак: якобы очень выгодное предложение — призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность.

Четвертый признак: собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

И последний признак: моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

*по данным Центрального Банка России