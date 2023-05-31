«ПАЗ» протаранил ворота завода и влетел в идущих на работу уральцев Фото: УГИБДД по Свердловской области

В суде Лесного огласили приговор фигурантам уголовного дела о смерти восьми сотрудников местного завода, погибших 10 июня 2021 года в аварии с рейсовым автобусом. Тем роковым утром «ПАЗ» протаранил ворота предприятия и въехал в людей, которые только вошли через проходную и направлялись к рабочим местам.

Обвинения были предъявлены 68-летнему директору «Нижнетуринского АТП» Юрию Сивкову и водителю автобуса Александру Зелеву.

По версии следствия, последний знал о неисправности тормозов, которые отказали при спуске автобуса с горки. Но несмотря на это вышел в очередной рейс. Известно, что автопредприятие неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

У «ПАЗа» отказали тормоза Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Третий обвиняемый, являющийся директором автотранспортного предприятия, с целью извлечения дохода из деятельности возглавляемой им организации, продолжал использовать находившихся в ненадлежащем техническом состоянии транспортные средства предприятия, оказывая услуги по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Суд Лесного назначил водителю Александру Зелеву наказание в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Суд на основании ч. 2 ст. 62 УК РФ заменил наказание на принудительные работы на срок 4 года.

Директору автотранспортного предприятия Юрию Сивкову назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Его признали виновным по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Отметим, что дело автослесаря Николая Худякова будут рассматривать отдельно из-за болезни обвиняемого.

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