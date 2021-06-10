Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель автобуса рассказал обстоятельства аварии в Лесном, в которой погибли шесть человек. ДТП произошло в 07:20 утра 10 июня. Всего в салоне находились около 50 человек. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.

- Двигаясь по маршруту при проезде Т-образного перекрестка водитель съехал с дороги, допустил наезд на препятствие – ворота местного предприятия, после чего въехал в толпу людей – сотрудников предприятия, идущих на работу, - сообщают в управлении Госаватоинспекции по Свердловской области.

В город уже вылетели три вертолета медицины катастроф. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется, - рассказали в пресс-службы свердловской прокуратуры.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения правительству и администрации города.

- Министерству общественной безопасности поручено оперативно включиться в работу. Местным властям поручено организовать работу и помощь правоохранительным органам на месте, - отметили в департаменте информационной политики.

Напомним, что 9 июня на ЕКАД в аварии погиб водитель «Лада Приора». 7 июня на ЕКАД погиб 33-летний житель Березовского. Мужчина ехал на своем BMW X3, когда на его внедорожник рухнул сбитый другим автомобилем лось.