Фото: группа «Это Лесной, детка» во «ВКонтакте»

Появилось фото с места аварии в Лесном, в которой погибли шесть человек. По предварительной информации, у автобуса, который перевозил сотрудников предприятия, отказали тормоза.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения правительству и администрации города оказать всю необходимую помощь. В Лесной вылетели три вертолета Центра медицины катастроф.

- Минтранс Свердловской области также при необходимости будет задействован при установлении ведомствами причин ДТП, - уточнили в департаменте информационной политики.

Проверку начал и Следственный комитет.

- Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - отмечают в СУ СКР региона.

Напомним, что 9 июня на ЕКАД в аварии погиб водитель «Лада Приора». 7 июня на ЕКАД погиб 33-летний житель Березовского. Мужчина ехал на своем BMW X3, когда на его внедорожник рухнул сбитый другим автомобилем лось.

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