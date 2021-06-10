Фото: группа «Это Лесной, детка» во «ВКонтакте»

В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой погибли шесть человек. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза.

- На место ДТП выехало руководство управления ГИБДД по Свердловской области, - пояснили в отделении пропаганды.

Стоит добавить, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Информации по пострадавших или погибших детях пока нет.

- Двигаясь по маршруту при проезде Т-образного перекрестка водитель съехал с дороги, допустил наезд на препятствие – ворота местного предприятия, после чего въехал в толпу людей – сотрудников предприятия, идущих на работу, - сообщают в управлении Госаватоинспекции по Свердловской области.

Напомним, что 9 июня на ЕКАД в аварии погиб водитель «Лада Приора». 7 июня на ЕКАД погиб 33-летний житель Березовского. Мужчина ехал на своем BMW X3, когда на его внедорожник рухнул сбитый другим автомобилем лось.

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