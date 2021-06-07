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Происшествия7 июня 2021 10:04

«Ехал к сыну»: коллеги рассказали о водителе BMW, который погиб в аварии на ЕКАД

На внедорожник Станислава Абашева рухнул лось, которого сбил встречный Opel
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: личная страница погибшего во "ВКонтакте"

Фото: личная страница погибшего во "ВКонтакте"

Стало известно имя мужчины, который погиб в аварии на 12 километре ЕКАД. Водителем BMW X3 оказался 33-летний житель Березовского Станислав Абашев. Мужчина работал менеджером по продажам в Екатеринбурге.

- Нам утром сообщил руководитель. Насколько мне известно, Станислав ехал из Березовского к сыну, - рассказала «КП» коллега погибшего.

- Погиб друг, отличный парень, дружили с самого детства с 5-6 лет. Нелепая случайность, злой рок судьбы, мороз по кожи, он мне был, как брат, слёзы на глазах наворачиваются! Всегда будем помнить Стаса! - делятся друзья водителя.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что на внедорожник Станислава рухнул лось, которого сбил встречный Opel. Сам водитель легковушки не пострадал.