На месте аварии работали сотрудники МЧС, которые при помощи специального оборудования извлекали из автомашины «БМВ Х3» погибшего водителя. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В ночь на 7 июня на 12 километре ЕКАД произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, Opel сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара животное рухнуло на встречный BMW X3, водитель внедорожника скончался на месте. По данным «Комсомолки», за рулем BMW был 33-летний Станислав А.

Доставать тело из искореженной машины помогали сотрудники МЧС

- Установлено, что за рулем автомашины «Опель Зафира» находился мужчина 1975 года рождения, стаж у него составляет 28 лет, в результате ДТП он не пострадал, - отметили в Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям транспортных средств с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. При движении быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части видимости.