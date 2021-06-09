Фото: УГИБДД по Свердловской области

На ЕКАД фура расплющила «Приору», от полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии. Как рассказали в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД, «Лада» вылетела на встречку после того, как в нее сзади врезался КамАЗ.

Водителю "Приоры" было 52 года. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Погибшим оказался 52-летний житель Екатеринбурга.

- От удара автомобиль «Лада» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком International, - отмечают в Госавтоинспекции.

ЕКАД встал в 10-километровую пробку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе образовалась огромная пробка, движение затруднено.

Напомним, что 7 июня на ЕКАД погиб 33-летний житель Березовского. Мужчина ехал на своем BMW X3, когда на его внедорожник рухнул сбитый другим автомобилем лось.