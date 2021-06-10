ДТП с погибшими в Лесном 10 июня 2021: онлайн-трансляция

В ДТП несколько человек также серьезно пострадали. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Утром в четверг в закрытом городе Лесном в Свердловской области произошло ДТП. Автобус наехал на группу людей. Шесть человек погибли. Еще пятеро пострадали, двое в тяжелом состоянии. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.

Как сообщают в Следственном комитете, ДТП случилось около 07.20. Городской автобус №4 внезапно въехал в группу сотрудников комбината «Электрохимприбор», шедших на работу.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку. Они будут выяснять, когда автобус в последний раз проходил техническое обслуживание. Также некоторых пострадавших госпитализируют на вертолетах в Екатеринбург. Добавим, что на автобусе маршрута №4 в Лесном всего месяц назад произошло похожее ДТП - водителю тогда стало плохо из-за чего автобус съехал на обочину. Тогда пострадали пять человек.