Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

10 июня 2021 в 7:20 в поселке Горный закрытого свердловского города Лесного произошла страшная авария, в которой погибли шесть человек. Еще пять пострадали, из них двое – в тяжелом состоянии. В момент аварии в автобусе было 48 пассажиров.

Известно, что рейсовый автобус № 4 марки "ПАЗ" въехал в остановку «Электрохимприбора». В то время там находились люди, которые шли на работу. Погибли шесть сотрудников предприятия. В автобусе в момент аварии находились 48 человек.

Что касается пострадавших, то изначально называлась цифра пять, позднее пресс-служба «Электрохимприбора» заявила о том, что пострадали девять человек, около 10:00 часов руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых сказал, что пострадали 15 человек. Чтобы оказать им первую помощь, в Лесной вылетели три вертолета Медицины катастроф. По предварительным данным четверых человек отвезут в больницу в Екатеринбурге.

- Водитель съехал с дороги, допустил наезд на препятствие – ворота местного предприятия, после чего въехал в толпу людей – сотрудников предприятия, идущих на работу, - сообщают в управлении Госаватоинспекции по Свердловской области.

- По оперативным данным служебный автобус марки «ПАЗ» перевозил рабочих на предприятие. Транспортное средство спускалось с уклона. Вероятно, в тот момент у него отказали тормоза, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Машина протаранила ворота предприятия и сбила находившихся на остановке людей. По предварительной информации шесть человек погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура и Следственный комитет уже проводят проверку. В частности будет выясняться, когда в последний раз автобус проходил техническое обслуживание. Согласно сообщениям в социальных сетях местные жители давно жаловались на услуги Нижнетуринского автотранспортного предприятия, а данный маршрут и вовсе просили взять на контроль администрацию Лесного. К слову, именно на этом маршруте произошла авария 13 мая. Тогда за рулем был 57-летний водитель. Сообщалось, что ему стало плохо за рулем.

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение оказать помощь пострадавшим в аварии.

- По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Проведение проверки взято на контроль прокурором Свердловской области Борисом Крыловым, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: группа «ВКонтакте» «Это Лесной, детка»

По словам сотрудников предприятия, место ДТП оцепили. Имена погибших пока не разглашаются.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе нескольких следователей территориального отдела СК России. Также на место направлены следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК, - сообщили в СУ СКР региона.

СКАЗАНО

Гендиректор ФГУП «Электрохимприбор» Сергей ЖАМИЛОВ:

- Сегодня утром произошла страшная трагедия. Шестеро наших сотрудников погибли после наезда рейсового автобуса на ворота промплощадки комбината в поселке Горный. Сейчас 9 сотрудников находятся в больнице с травмами различной тяжести.

Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной. Сейчас в городе работает комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего. По предварительным данным у автобуса отказали тормоза. Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося и будем оперативно информировать жителей города и работников комбината. К сожалению, сейчас появляется много слухов и недостоверной информации, поэтому обращаюсь ко всем с просьбой доверять только надежным источникам. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Со своей стороны обещаю, что комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших.