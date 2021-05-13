Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале, на трассе «город Лесной - поселок Горный» сегодня днем, 13 мая, автобус с пассажирами четвертого маршрута улетел в кювет. В ГИБДД рассказали, что 57-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо и не смог справиться с управлением.

На место выезжала скорая. Помощь медиков потребовалась не только водителю автобуса, но и пяти пассажирам. Во время ДТП они получили ушибы и порезы. После осмотра врачей их отправили домой - госпитализация им не потребовалась.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что незадолго до ДТП водитель выехал в рейс, проехал всего 9 километров. Автобусный маршрут № 4 является городским, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности пассажиров.

По данным госавтоинпекторов, водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр. На линию мужчину выпустил механик автопредприятия. Однако организацию сейчас ждет проверка. Специалисты проверят, как проходят на предприятии предрейсовые осмотры водителей.