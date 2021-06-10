В Лесном у автобуса отказали тормоза: на место выехали следователи

Фото: группа «Это Лесной, детка» во «ВКонтакте»

Следственный отдел СКР Лесного начал проверку по факту аварии в поселке Горный, в которой погибли шесть человек. Еще пять пострадали. Известно, что в город вылетели три вертолета медицины катастроф.

- Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Более подробная информация будет сообщена дополнительно, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения правительству и администрации города оказать всестороннюю помощь.

- Министерству общественной безопасности поручено оперативно включиться в работу. Местным властям поручено организовать работу и помощь правоохранительным органам на месте, - уточнили в департаменте информационной политики.

Сообщается, что у автобуса, который перевозил сотрудников предприятия, отказали тормоза. Транспорт въехал в остановку.