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Происшествия10 июня 2021 6:54

В Лесном у автобуса отказали тормоза: 6 человек погибли

Еще пять человек пострадали
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Пять человек госпитализированы в больницу

Пять человек госпитализированы в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесном Свердловской области автобус насмерть сбил шесть человек. Еще пять пострадали, из них двое в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у автобуса оказали тормоза.

- Автобус, перевозивший сотрудников «ЭХП», врезался в КПП 4-й промплощадки атомного предприятия из-за отказа тормозной системы, - сообщают в социальных сетях очевидцы.

На место аварии выехало руководство свердловского управления ГИБДД.

Как сообщают очевидцы, автобус №4 снес ворота.

Новость дополняется.

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