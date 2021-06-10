В Лесном у автобуса отказали тормоза: 6 человек погибли

Пять человек госпитализированы в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесном Свердловской области автобус насмерть сбил шесть человек. Еще пять пострадали, из них двое в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у автобуса оказали тормоза.

- Автобус, перевозивший сотрудников «ЭХП», врезался в КПП 4-й промплощадки атомного предприятия из-за отказа тормозной системы, - сообщают в социальных сетях очевидцы.

На место аварии выехало руководство свердловского управления ГИБДД.

Как сообщают очевидцы, автобус №4 снес ворота.

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