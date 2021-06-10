Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура начала проверку после наезда автобуса на людей в Лесном сегодня утром, 10 мая. По предварительной информации шесть человек погибли, еще пять с травмами госпитализированы в больницу. Двое из них в тяжелом состоянии.

- Водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» допустил наезд на сотрудников местного комбината, шедших на работу. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Специалисты выяснят, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель - медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы.

Проведение проверки на контроле у прокурора Свердловской области Бориса Крылова. Также проверку начал следственный отдел СКР Лесного.

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