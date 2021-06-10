На водителя автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек в Лесном, завели уголовное дело

Неуправляемый автобус повалил ворота предприятия и налетел на людей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Региональный полицейский главк возбудил уголовное дело на водителя автобуса, допустившего ДТП, где погибли шесть человек.

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело на Александра Зелева заведено по пятой части статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, жуткая авария произошла утром 10 июня у проходной завода ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительным данным, автобус влетел в людей, идущих на комбинат, из-за отказавших тормозов. Неуправляемый «ПАЗ» летел с горы. Водитель в этот момент сигналил, а кондуктор автобуса, где в этот момент находилось около 30 человек, просила пассажиров сгруппироваться.

- В настоящее время следователи полиции ведут допрос гражданина Зелева, устанавливают мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании, - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, что также уголовное дело возбудил и Следственный комитет. Они проверяют перевозчика, которому принадлежал «ПАЗ».

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