У Елены остался муж и 16-летний сын. Фото: предоставлено близкими / УГИБДД по Свердловской области

Одной из погибших в аварии с автобусом в Лесном оказалась 36-летняя контролер «Электрохимприбора» Елена Кирина. «Комсомолка» пообщалась с близкими свердловчанки, жизнь которой оборвалась утром 10 июня. У женщины остался муж и 16-летний сын.

- Лена родилась в Нижнем Тагиле, но уже давно живет в Лесном. У нее высшее образование. Работу она любила, но хотела перейти работать на другую площадку. Она шла на работу, когда на территорию предприятия «влетел» автобус. Она была мудрым, добрым и веселым человеком, - делятся друзья Елены Кириной.

Мы также пообщались с подругой другой погибшей 50-летней Надежды Кукаленко.

- Надя рассказывала мне, что перевелась на новую работу четыре дня назад, - пояснила «КП» подруга Надежды Кукаленко.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной информации, при спуске с горки у ПАЗа отказали тормоза.

- По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

За рулем автобуса был 57-летний мужчина, он был трезв. Сейчас выясняется, был ли транспорт исправен и как давно проходил обслуживание.