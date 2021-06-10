Фото: СУ СКР по Свердловской области / СОЦСЕТИ

В страшной аварии в Лесном погибла 50-летняя сотрудница «Электрохимприбора» Надежда Кукаленко. У свердловчанки было две дочери: старшей 21 год, младшей всего 11 лет.

- Надя рассказывала мне, что перевелась на новую работу четыре дня назад, - пояснила «КП» подруга Надежды Кукаленко.

По информации со страницы Надежды во «ВКонтакте», она родилась в Бурятии. А в 90-е годы проходила службу в армии. Информацию о смерти женщины подтверждают и местные жители. В мэрии Лесного и администрации предприятия уже заявили о готовности помочь семьям погибших и пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже известно, что за рулем был 57-летний водитель по имени Александр Зелев. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. На месте ДТП работают криминалисты СКР. В Лесной выехали генерал-майор МВД Владимир Миронов и врио начальника регионального УГИБДД Алексей Спиридонов.

- По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отмечают, что водитель сигналил пешеходам, а кондуктор дала пассажирам команду сгруппироваться перед ударом.

Прокурор региона Борис Крылов дал поручение начать массовую проверку автобусов, задействованного в перевозке пассажиров.