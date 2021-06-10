По предварительным данным, к трагедии привели неисправные тормоза. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Лесном, которое унесло жизни шести человек. Оно случилось ранним утром 10 июня у проходной завода ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительным данным, автобус влетел в людей, идущих на комбинат, из-за отказавших тормозов.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель неуправляемого транспортного средства пытался предотвратить трагедию, как и кондуктор пассажирского автобуса.

- Водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь в поселке Горный по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни, - рассказал полковник Горелых.

В районе дома номер 55 на улице Калинина автобус пробил ворота комбината и влетел в людей, идущих на работу. От сильного удара ворота повалились и придавили нескольких человек. Еще несколько человек были травмированы автобусом.

- За рулем находился гражданин Зелев, 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 категории «Д». Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности, - уточнил Валерий Горелых.

По результатам освидетельствования признаков опьянения у водителя не нашли. Сейчас силовики выясняют, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Кроме того, инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия и анализируют служебную документацию.

Среди погибших трое мужчин и трое женщин. Полковник Горелых добавил, что в Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется транспортировать тяжело пострадавших. Четверых доставят в клиники Екатеринбурга, а одного в город Озерск, расположенный в Челябинской области.

Напомним, по факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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