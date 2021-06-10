МВД: число пострадавших в жутком ДТП в Лесном увеличилось до 15

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Число пострадавших в страшном ДТП в Лесном увеличилось до 15 человек. Напомним, в аварии погибло шесть рабочих ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Они шли на работу. В этот момент в них влетел пассажирский автобус.

- По предварительным данным погибло шесть человек. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что в людей влетел автобус марки ПАЗ. По предварительным данным, автобус ехал с горки. В этот момент у него отказали тормоза.