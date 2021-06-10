Следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с автобусом

Фото: предоставлено пресс-службой СКР по Свердловской области

После трагедии в закрытом уральском городе Лесном, где погибли шесть человек, возбудили уголовное дело. В 7 утра 10 июня Автобус ПАЗ влетел в толпу людей: пострадали 15 человек, которые находились внутри, погибшие работники комбината «Электрохимприбор». По предварительной информации, у транспорта отказали тормоза.

- По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - прокомментировали в СКР по Свердловской области.

Сейчас в Лесной прибыли вертолеты Медицины катастроф, чтобы доставить пострадавших в больницу. Некоторых из них отправят в медучреждения Екатеринбурга.