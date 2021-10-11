Водитель ПАЗа до суда находится на свободе. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге продлили арест директору «Нижнетуринского АТП» 68-летнему Юрию Сивкову и 61-летний механик по выпуску транспорта на линию Николай Худяков. Обо проходят обвиняемыми по делу о смертельной аварии в Лесном, которая унесла жизни восьми сотрудников «Электрохимприбора». Последней жертвой стал Сергей Жамилов, за его жизнь боролись врачи областного центра.

Утром 10 июня автобус ПАЗ протаранил ворота предприятия и врезался в идущих на работу людей. За рулем был 56-летний Александр Зелев. В салоне находились 48 пассажиров, но травмы получил лишь один.

В отличие от других фигурантов, Зелев уже на свободе. Расследованием случившегося занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР Свердловской области.

- По предварительной информации, из-за возникшей неисправности автобуса, въехало в ворота контрольно-пропускного пункта местного предприятия и заехало на его территорию, - говорится в заявлении ведомства.

По словам очевидцев, в момент спуска с горки водитель Зелев поставил коробку на нейтральную передачу. Некоторые предполагают, что это один из методов экономии на топливе.

- Водитель знал о неисправности тормозной системы, - объясняет адвокат Дмитрий Ушаков, представляющий интересы Юрия Сивкова. – Проехав такое расстояние невозможно не заметить проблему. Директор автотранспортного предприятия даже специально построил эстакаду, чтобы выявлять подобные поломки. Далее следует другой вопрос. А если о неисправности заранее знал механик? Тогда он просто не имел права выпускать такой автобус в рейс.

Пассажиры утверждают, что водитель ехал с горки на нейтральной передаче. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области

Также сторона защиты не согласна с квалификацией действий Сивкова.

- В формулировке статьи говорится «Работы, услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Но кто в данном случае является потребителем? Это пассажиры автобуса. А среди них только один человек неудачно упал на ногу и получил травмы средней тяжести. Как директор предприятия может нести ответственность за водителя, который ворота протаранил?! Он его даже не знал! Получается, что потребителями признаны погибшие заводчане. Но они – билеты не покупали. Не понимаю, зачем держать в СИЗО человека, который 40 лет живет по одному адресу, - добавил Дмитрий Ушаков.

Водителю автобуса грозит до семи лет лишения свободы, в то время как его работодателю – до 10 лет. Механику Худякову грозит до 7 лет заключения. Семьи погибших получили по миллиону рублей компенсации от предприятия, а также страховые выплаты.

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