Водитель не пострадал Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 27 мая на трассе Верхняя Пышма - Невьянск перевернулся цементовоз. По предварительной версии, грузовик наехал на отбойник и перевернулся. Перед аварией водитель услышал, как лопнуло колесо.

- Со слов водителя грузовика, он услышал, как хлопнуло колесо, автомобиль резко повело в левую сторону, автомобиль наехал на ограждение дороги и перевернулся, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Движение на дороге уже восстановлено Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП водитель грузовика не пострадал, движение транспорта уже восстановлено. Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил 44-летнего мужчину. Пешеход внезапно выскочил на проезжую часть.

А 21 мая на севере Свердловской области в аварии погибла гонщица Марина Кулакова. По словам знакомых, девушка была дисциплинированным спортсменом и вряд ли могла принимать участие в нелегальных заездах.

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