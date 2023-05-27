Ведется расследование Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Поздним вечером 26 мая на Сибирском тракте водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария произошла около 23:40 рядом с домом № 97. За рулем седана была 22-летний парень. Он пояснил, что мужчина неожиданно выскочил на проезжую часть.

В результате наезда 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, - пояснили в ГИБДД. - На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, что 21 мая на севере Свердловской области в аварии погибла гонщица Марина Кулакова. По словам знакомых, девушка была дисциплинированным спортсменом и вряд ли могла принимать участие в нелегальных заездах.

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