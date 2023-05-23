Марина Кулакова погибла вечером 21 мая Фото: ГИБДД Краснотурьинска/соцсети

На севере Свердловской области в аварии погибла 31-летняя гонщица из Серова Марина Кулакова. Вечером 21 мая девушка ехала по дороге из Карпинска в поселок Кытлым за рулем «четырнадцатой». По предварительной версии, на восьмом километре трассы женщина пошла на разворот. Но не убедилась в безопасности маневра.

В отечественную легковушку на полной скорости влетела Mazda RX-8. От удара ВАЗ вылетел в кювет, Марина скончалась до приезда скорой помощи. За рулем иномарки был 28-летний мужчина, он не пострадал.

- Водитель пояснил, что в вечернее время решил прокатиться на автомобиле в сторону Карпинска, затем в сторону поселка Кытлым, двигался со скоростью 100-110 км/час, - сообщили в ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский». - Мужчина видел с правой стороны дороги припаркованный автомобиль, но скорость не снизил, так как помех для движения не было. Приближаясь, автомобиль ВАЗ-2114 стал совершать маневр, разворот с правой полосы обочины в сторону левой полосы. Водитель Mazda RX-8 попытался уйти от столкновения, прибегнул к экстренному торможению, но аварии избежать не удалось.

Водитель Mazda RX-8 не пострадал Фото: ГИБДД Краснотурьинска

По словам знакомого, Марина начала увлекаться гонками около семи лет назад. В окружении погибшей отрицают версию о проведении нелегальных гонок на трассе, ведущей в Кытлым

- По поводу аварии ничего сказать не могу. Версия про разворот не кажется странной. Как гонщик прекрасно понимаю, что есть «мертвые» зоны. Можно не заметить даже грузовик. Тем более там человек несся на высокой скорости. Марину знал именно по автоспорту. Она была дисциплинированным спортсменом, иногда участвовала в соревнованиях вместе с отцом. Для нее гонки были профессиональным увлечением. Но это точно не было основным источником дохода. Гораздо больше денег уходит на подготовку автомобиля к заезду. Неадекватного или подозрительного поведения за ней замечено не было. Сам в шоке от случившегося, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый Марины Кулаковой.

Напомним, что 12 мая на 311-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень погиб 20-летний житель Тугулыма Алексей Земеров. Его «девятка» влетела в школьный автобус, водитель которого не уступил дорогу легковушке.