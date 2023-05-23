В Свердловской области погибла гонщица из Серова

Прощание с Мариной Кулаковой пройдет 25 мая Фото: соцсети

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибла 31-летняя гонщица Марина Кулакова. По данным ГИБДД, женщина не убедилась в безопасности поворота на 8 километре трассы Карпинск-Кытлым. В этот момент в «четырнадцатую», за рулем которой была Марина, влетела Mazda RX8.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ – 2114, жительница Серова скончалась от полученных травм, до приезда скорой помощи, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в начале мая под Тюменью погиб 20-летний житель Тугулыма.