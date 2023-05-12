По предварительной версии, водитель автобуса не уступил дорогу легковушке при развороте Фото: читатель «КП»/УГИБДД по Тюменской области

Утром 12 мая на 311-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень погиб 20-летний житель Тугулыма Алексей Земеров. По предварительной информации, «девятка» уральца влетела в школьный автобус, водитель которого не уступил дорогу легковушке. С места аварии Алексея госпитализировали, но позже он скончался в больнице.

Все, что осталось от машины Алексея Фото: УГИБДД по Тюменской области

За рулем автобуса был 62-летний мужчина. Никто из 24 детей не пострадал.

По словам друзей Алексея, парень приобрел «Ладу» 23 февраля в Екатеринбурге. В конце прошлого года свердловчанин вернулся домой после срочной службы.

- Леша был очень общительным человеком, веселый парень, всегда шутил. Знал, как настроение поднять. Если нужна была помощь, всегда помогал чем сможет, не оставит в трудную минуту. Работал он очень много, развозил хлеб. Машину купил недавно, очень радовался. Гонять он любил, с 16 лет был за рулем, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая автомобилиста.

Информация о смерти Алексея поступила спустя семь часов после аварии. На кадрах с места ДТП видно, что «девятка» превратилась в груду металлолома.

- Утром позвонила подруга. Сказала, что Леша в больнице. А после обеда стало известно, что он умер, - добавила наша собеседница.

Фото: читатель «КП»

Напомним, что 18 апреля на ЕКАД в аварии погибла учительница из Березовского Варвара Кочеткова.