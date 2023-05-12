На трассе Екатеринбург-Тюмень автобус, в котором находились 24 школьника, попал в ДТП

Во время маневра водитель не пропустил легковушку. Фото: ГИБДД Тюменской области

В пятницу, 12 мая на 311-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень школьный автобус попал в аварию. В момент ДТП в салоне находились 24 школьника. По счастливому обстоятельств в результате случившегося никто из них не пострадал. Как уточнили в ГИБДД, все школьники были пристегнуты.

За рулем автобуса находился 62-летний мужчина. По предварительным данным, ДТП произошло в момент, когда водитель автобуса решил развернуться. Во время маневра он не пропустил легковушку. После этого произошло столкновение.

– Водитель «Лады» доставлен в больницу, его личность устанавливается. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Движение по федеральной автодороге не ограничено, – сообщили в telergram-канале УГИБДД по Тюменской области.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле пассажирский автобус попал в массовое ДТП. В момент аварии в салоне находились 15 человек.