В Нижнем Тагиле пассажирский автобус попал в массовое ДТП

В аварии никто не пострадал. Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле произошла авария на улице Циолковского. Утром 10 мая пассажирский автобус №1 столкнулся с Kia Sorento. Иномарку откинуло на близстоящий Nissan Sunny. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

На момент ДТП в общественном транспорте находились 15 пассажиров. К счастью, никто из них при столкновении не пострадал, как и водители иномарок. Однако авария стала причиной сильных пробок.

- У дома №36 по Циолковского 53-летний водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в стоявшую на светофоре машину Kia Sorento, за рулем которой находился водитель 52 лет. Кроссовер Kia отбросило в стоящий автомобиль Nissan Sunny под управлением 62-летнего водителя, - рассказали в областном ГИБДД.

Одна из пассажирок поделилась в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил», что водитель автобуса пожаловался на сломанные тормоза. С его слов, он попытался максимально избежать сильного столкновения, наехав на большую груду камней.

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