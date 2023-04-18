Также в аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем Kia Ceed Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Утром 18 апреля на 12 километре ЕКАД в аварии погибла 34-летняя учительница биологии и географии школы № 9 Березовского Варвара Кочеткова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах, эту информацию позже подтвердили и в редакции газеты «Золотая горка».

- Около десяти лет назад Варвара Николаевна работала в редакции газеты «Золотая горка» и уже от нас ушла работать в школу, - сообщает издание.

Как оказалось, незадолго до рокового столкновения на кольцевой дороге, синяя «Нива» учительницы была замечена в аварии на Сибирском тракте. По данным группы «Инцидент Екатеринбург», отечественный внедорожник столкнулся с автобусом.

Авария «Нивы» и автобуса на Сибирском тракте Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

- «Нива» въехала в автобус. Никто не пострадал. Пассажиры уехали через 10 минут на следующем автобусе, - сообщил подписчик группы.

Предположительно, вторая авария произошла, когда женщина возвращалась в Березовский. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что «Нива» выехала на встречную полосу, где протаранила Kia Ceed.

- В результате ДТП оба водителя пострадали. Водитель автомобиля Kia Ceed 34-летняя женщина с ушибом ноги и переломом плеча доставлена в лечебное учреждение. Водитель автомобиля «Нива» с тяжелыми травмами также доставлена в больницу, но впоследствии женщина скончалась в лечебном учреждении, - говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Варвара Кочеткова скончалась в больнице Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Согласно информации на сайте школы, Варвара Кочеткова работала учительницей 10 лет. На момент публикации связаться с родственниками погибшей не удалось. Директор школы № 9 отказалась комментировать трагедию.