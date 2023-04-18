На ЕКАДе женщина за рулем отечественного внедорожника погибла в столкновении с иномаркой

Водитель за рулем «Нивы» выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia Ceed. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На четвертом километре кольцевой дороги Екатеринбурга в столкновении двух легковушек один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Авария произошла утром 18 апреля.

По предварительным данным, водитель за рулем «Нивы» выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia Ceed. Водителя иномарки госпитализировали с ушибом ноги и переломом плеча.

- Водитель автомобиля «Нива» 34-летняя женщина с тяжелыми травмами также доставлена в больницу, но впоследствии скончалась в лечебном учреждении, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В обстоятельствах происшествия теперь разбираются автоинспекторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обстоятельствах происшествия теперь разбираются автоинспекторы. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пенсионерка на Lada Granta сбила пятилетнюю девочку, когда она с мамой шла в садик. ДТП произошло 18 апреля около 08:00 напротив дома № 100 на Бакинских Комиссаров.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по Восстания, при повороте налево на Бакинских Комиссаров допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.