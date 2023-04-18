Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пенсионерка на Lada Granta сбила пятилетнюю девочку, когда она с мамой шла в садик. ДТП произошло 18 апреля около 08:00 напротив дома № 100 на Бакинских Комиссаров.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по Восстания, при повороте налево на Бакинских Комиссаров допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель легковушки - 69-летняя женщина, имеющая стаж вождения пять лет, сообщила госавтоинспекторам, что не заметила пешеходов при проезде перехода.

Девочки с травмами головы и шеи доставили в больницу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортным средством и строго соблюдать правила дорожного движения.

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