В аварии на ЕКАД погибла молодая учительница

Авария произошла на 4 километре ЕКАДа Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Погибшей в аварии на ЕКАД оказалась 34-летняя учительница биологии и географии Варвара К. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник в экстренных службах. По предварительной версии, женщина выехала на встречную полосу на своей «Ниве» и протаранила Kia Ceed.

- Водитель автомобиля «Нива» с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, но впоследствии женщина скончалась в лечебном учреждении, - говорится в заявлении ГИБДД Екатеринбурга.

На момент публикации связаться с родственниками погибшей не удалось. В приемной директора школы, где работала женщина, воздержались от комментариев.