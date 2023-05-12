Водитель легковушки, столкнувшийся с автобусом на трассе Екатеринбург – Тюмень, умер в больнице

На месте ЧП продолжают работать полицейские, им предстоит выяснить причину случившегося. Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель отечественной легковушки, который столкнулся со школьным автобусом на трассе «Екатеринбург – Тюмень», скончался в больнице. Как выяснили автоинспекторы, ДТП произошло в момент, когда мужчина за рулем общественного транспорта решил развернуться. Во время маневра он не пропустил ВАЗ-2109, после чего и произошла авария.

- Водитель автомобиля «Лада», пострадавший утром в ДТП со школьным автобусом, скончался в больнице. Это 20-летний житель Тугулыма, - рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

Напомним, что в момент происшествия в салоне автобуса находились 24 школьника. По счастливому стечению обстоятельств в результате случившегося никто из них не пострадал, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте ЧП продолжают работать полицейские, им предстоит выяснить причину случившегося.