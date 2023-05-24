Суд оставит под стражей сына владельца лесопилки в Сосьве, которого обвиняют в пожаре

Управляющий лесопилки изначально отрицал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной суд оставил под стражей сына владельца сосьвинской лесопилки Газанфара Мамедова, который являлся управляющим предприятием. По версии следствия, Газанфар может являться одним из виновников жуткого пожара, который уничтожил более сотни домов в поселке Сосьва 25 апреля.

Сразу после ЧП было возбуждено три уголовных дела по статьям 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность».

Следственный комитет 27 апреля задержал управляющего лесопилкой, а также сотрудника администрации поселка, отвечающего за пожарную безопасность. Адвокат Газанфара подал апелляционную жалобу на постановление Серовского районного суда от 29 апреля.

- Данным постановлением Мамедову Газанфару Натиг оглы, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219, ст. 167 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 26 июня 2023 года включительно. Заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Серовского районного суда без изменений, - заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Газанфар Магомедов останется под стражей до 26 июня. Напомним, что, по одной из версий, которую отрабатывают в полиции и Следственном комитете, пожар начался из-за тлевшего на территории лесопилки опила.

При этом владелец предприятия Натиг Мамедов считал, что виновным в жутком пожаре должен быть директор соседней пилорамы. Его сын также отрицал свою вину. Сам Натиг после случившегося лично пришел в полицию для дачи показаний, а в момент пожара в Сосьве его не оказалось.

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