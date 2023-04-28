«Им нужно спихнуть на кого-то вину»: обвиненный в пожаре в Сосьве владелец лесопилки прошел детектор лжи и жестко ответил конкурентам

Владельца пилорамы Дмитрия Дитковского обвиняют в пожаре владельцы другой лесопилки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале продолжают расследовать дело о крупном пожаре, уничтожившем 114 жилых домов и унесшем жизни двух человек. На данный момент Следственный комитет отрабатывает версию о том, что огонь пришел с пилорамы, которой владеет 61-летний Натиг Мамедов. 27 апреля был задержал сын Натига Газанфар Мамедов, который по доверенности работал на предприятии управляющим.

Однако сам Газанфар вину отрицает и говорит, что пожар произошел по вине владельца другой пилорамы, которой владеет Дмитрий Дитковский.

- У нас есть договоры о том, что мы увозим на утилизацию отходы в поселок Кошай и местную котельную. А на пилораме ИП Дитковского сотрудники уже три года жгут отходы на поляне со стороны улицы Московская. Три года из-за них страдали и наша территория, и местные жители, а 25 апреля стало роковым для всей Сосьвы, - говорит в видео Газанфар.

Управляющий пилорамой Газанфар Мамедов (на фото) утверждает, что пожар начался по вине предприятия Дмитрия Дитковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» удалось дозвониться до Дмитрия Дитковского. Он рассказал свою версию событий.

- У нас на территории пять частников, которые держат несколько пилорам. Газанфар утверждает, что я жгу горбыль. У меня на производстве его просто нет. У нас есть щебень, который идет на переработку. Остальные четыре частника все сжигают отходы на территории по улице Московская, - поясняет Дмитрий. - У меня на производстве стоит восемь камер видеонаблюдения. Они записывают, что происходит на моей и близлежащих территориях. 25 и 26 апреля я по пять часов проводил в полиции, прошел детектор лжи и предоставил сотрудникам камеры с записями, на которых видно, что пожар начался не на моей территории.

По словам Дмитрия Дитковского, огонь вспыхнул на пилораме Натига Мамедова, а уже потом распространился на другие территории.

Дмитрий Дитковский предоставил полиции записи с камер наблюдения со своей лесопилки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Отходы, про которые говорит семья Мамедова, сжигались еще недели две-три назад до трагедии, но там был опил, и он просто тлел. Я не могу сказать, что точно стало причиной пожара, может кто-то сигарету в сухую траву бросил, может еще что. Но на территории у Мамедова в тот день взорвалась емкость с топливом. По их вине и произошла очень серьезная катастрофа. Я думаю, им просто нужно было на кого-то спихнуть вину, - говорит Дитковский.

Напомним, после пожара в Сосьве Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность».

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