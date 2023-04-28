«Мы никого не убивали»: задержанный по делу о страшном пожаре в Сосьве обратился к жителям

Управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова задержали 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержанный по делу о пожаре в Сосьве, уничтожившем 114 домов и унесшем жизни двух людей, записал обращение местным жителям. Напомним, пожар начался 25 апреля. По данным МЧС, его площадь составила 9000 квадратных метров. Из-за стихии без крыши над головой осталось более 600 человек.

По версии местных жителей, огонь пришел со стороны пилорамы, на которой сотрудники регулярно сжигали отходы. Эта же версия сейчас является основной и у Следственного комитета и полиции.

Огонь от пилорамы перешел на на жилой сектор и учреждение ГУФСИН Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами, - сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

27 апреля Следственный комитет задержал сына владельца пилорамы 29-летнего Газанфара Мамедова, который по доверенности работал на предприятии управляющим. Также под подозрение попал 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.

Семья владельца пилорамы Натига Мамедова (на фото в центре) отрицает вину за произошедший пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам владелец пилорамы Натиг Мамедов ранее в разговоре с «КП-Екатеринбург» утверждал, что пожар начался на соседнем лесопильном производстве. Задержанный Газанфар Мамедов также записал обращение к жителям Сосьвы, в котором отрицает вину и обвиняет в случившемся соседей.

- В 2020 году я по собственной воле уволился из органов. На протяжении года вникал в работу лесной отрасли и в 2021 году начал управлять производством. У нас есть договоры о том, что мы увозим на утилизацию отходы в поселок Кошай и местную котельную. Нам за это платят деньги, - говорит в видео Газанфар. - А на пилораме ИП Дитковского сотрудники уже три года жгут отходы на поляне со стороны улицы Московская. Три года из-за них страдали и наша территория, и местные жители, а 25 апреля стало роковым для всей Сосьвы. Сейчас меня подозревают в причастности к пожару, убившему двух человек. Но мы никого не убивали, мы сами потерпели многомиллионные убытки. Не надо делать из нас каких-то монстров и писать гадости.

Газанфар Мамедов утверждает, что пожар начался из-за соседнего предприятия Фото: кадр из видео

Напомним, после пожара в Сосьве Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 293 УК РФ «Халатность».

Для погорельцев в Сосьве в Доме культуры открыт центр сбора гуманитарной помощи. Здесь с 8:00 до 00:00 погорельцы могут взять все самое необходимое: теплые одеяла, подушки, одежду, продукты и питания и медикаменты. Также работает горячая линия для оказания помощи погорельцам.

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