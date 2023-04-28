Погорельцы получат до 300 тысяч на семью

Сосьву будут восстанавливать после пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пожара, уничтожившего десятки домов в Сосьве, без жилья остались больше 600 человек. Накануне в поселок прилетел губернатор Свердловской области и глава МЧС России. В местном Доме культуры они встретились с погорельцами и рассказали, как им помогут справиться с бедой.

ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ ПОСТРОЯТ 60-КВАРТИРНЫЙ ДОМ

Самый главный вопрос - где теперь будут жить люди, чьи дома превратились в пепелище. Пока их разместят во временном жилье. Также они получат одежду, лекарства и продукты питания. Машины с гуманитарной помощью в четверг подъезжали к Дому культуры Сосьвы каждые полчаса. Погорельцы могли подойти и получить все необходимое.

Огонь уничтожил десятки домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Откликнулись, можно сказать, все регионы, - рассказывает «КП» депутат Думы Сосьвинского городского округа Алена Телегина. - Мы даже не успеваем все разбирать. У нас сформированы группы волонтеров: кто-то относит коробки и пакеты из машин в здание, кто-то внутри разбирает одежду, средства гигиены, делит вещи на категории.

Подключился и Красный Крест. Они привезли в Сосьву вещи первой необходимости со своего оперативного склада.

Тем, кто остался без крыши над головой, предлагали пока пожить в школе № 1. Правда, по словам депутата Алены Телегиной, никто туда пока так и не обратился - кто к друзьям переехал, кто к родственникам.

В ближайшее время в Сосьве начнут строить новое жилье для тех, кто лишился дома.

- Максимально оперативно в поселке приступят к возведению 60-квартирного дома, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - В ближайшее время также здесь должны появиться индивидуальные модульные дома.

ВЫПЛАТЫ ДО 300 ТЫСЯЧ НА СЕМЬЮ

Помогут погорельцам и деньгами. Для этого из резервного фонда правительства Свердловской области выделили больше 95 миллионов рублей. Сначала погорельцы получат первую обязательную выплату - 10 тысяч рублей. Для этого они должны заполнить заявление на получение компенсации в Доме культуры у представителей Министерства соцполитики. По данным МЧС, первые денежные выплаты уже должны были поступить. Затем в поселке начнет работать комиссия, которая будет оценивать ущерб по каждому домовладению.

- Рассчитываются выплаты по утрате имущества - до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также Минсоцполитики подготовит для каждой пострадавшей семьи специальный «паспорт семьи». Это документ с информацией о том, сколько в семье человек, какой ущерб они понесли, какие у них есть потребности.

- На месте будет работать представитель министерства - до окончательного решения всех вопросов, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области. - Губернатор особо подчеркнул: большая работа проводится и в других территориях, пострадавших от пожаров в Свердловской области за последнюю неделю. Все решения штаба распространяются и на другие пострадавшие населенные пункты.

Именно здесь возник пожар, который зацепил населенный пункт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие люди, лишившиеся домов из-за пожара, работали в теперь уже сгоревшей ЛИУ-23. В Федеральной службе исполнения наказаний решили выделить для ее сотрудников, оставшихся без жилья, по 300 тысяч рублей.

- Кроме того, в Сосьву направлены ведомственные психологи для оказания психологической помощи и поддержки пострадавшим от огненной стихии сотрудникам и гражданскому населению, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области.