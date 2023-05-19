Звезда «Холопа» Александра Бортич рассталась с уральским бизнесменом, которому родила сына

Александра Бортич и сын свердловского депутата Евгений Савельев сообщили о расставании. Фото: соцсети

Звезда «Холопа» и «Я худею» Александра Бортич объявила о расставании с уральским бизнесменом Евгением Савельевым. Актриса состояла с ним в отношениях больше трех лет. Пара воспитывала сына Сашу, которого Бортич родила в 2020 году.

- Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что уже не вместе какое-то время. Но мы всегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание, - написала актриса в своих соцсетях.

Александра Бортич родила от Евгения сына в 2020 году. Фото: соцсети

Об отношениях Александры и Евгения заговорили еще в 2018 году, когда актриса развелась с рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым. Но сами партнеры еще долго скрывали отношения, а совместные фото начали выкладывать лишь после рождения сына.

Актриса редко выходила в свет с Евгением, но постоянно делилась яркими и трогательными фото с ним и сыном Сашей.

Об отношениях пары начали говорить еще в 2018 году. Фото: соцсети

- Женечка, ты самый настоящий мужчина. С тобой чувство спокойствия и безопасности. Лучшая иллюстрация этого, я думаю, такая – если вдруг будет землетрясение, потоп или апокалипсис, позвонит моя мама в переживаниях, но потом скажет: «А Женя рядом? Ну, тогда все будет в порядке», - говорила о возлюбленном Бортич.

Однако в последнее время актриса перестала выкладывать в Сеть общие фото с бизнесменом. Поэтому у большинства поклонников новость не вызвала шока: «Это было очевидно. По вашему поведению все было понятно», - пишут подписчики.

Пара воспитывает сына Сашу. Фото: соцсети

Но нашлись и те, кого известие о разрыве отношений по-настоящему расстроило, но при этом фанаты все же поспешили поддержать пару: «Развод – это нормально. Любой конец – это начало чего-то нового!», «Грустно все это… Такие фото у вас солнечные были. Но, как говорится, все, что не делается – к лучшему. Главное, что вы счастливы».

«Мы уже не вместе какое-то время, но всегда любим и уважаем друг друга», - отметила Бортич. Фото: соцсети

Напомним, Евгений Савельев – сын бывшего депутата свердловского Заксобрания Валерия Савельева. Сам он занимается инвестициями. У бизнесмена также своя школа ораторского мастерства «Король говорит!».

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