Скандал вокруг Ксении Раппопорт: раскрыты причины срыва спектаклей с актрисой

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт в главной роли внезапно отменяют не в первый раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внезапная отмена спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Екатеринбурге вызвала переполох среди общественности. Постановка с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым должна была пройти 18 мая во «Дворце молодежи», но за два дня до показа организаторы предупредили, что спектакль не состоится.

Такая же история произошла ранее в Санкт-Петербурге, где постановку отменили прямо перед началом. Одни в СМИ говорят, что спектакль в уральской столице сорвался из-за болезни Раппопорт, другие заявляют, что всему виной ее политические высказывания. «КП-Екатеринбург» выяснила, что происходит на самом деле.

Алексей Серебряков от комментариев по поводу отмены спектакля отказался. Фото: предоставлено организаторами спектакля

«БОЛЕЗНЬ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в петербургском театре «Балтийский дом» должен был состояться 14 февраля. Однако постановку отменили прямо перед началом. Тогда многие связали это с тем, что незадолго до отмены актриса Ксения Раппопорт поддержала в своих социальных сетях Лию Ахеджакову, спектакли с участием которой сняли с репертуара театра «Современник». Однако в «Балтийском доме» поспешили пояснить, что спектакль быль отменен по технически причинам.

Отмена постановки в Екатеринбурге вызвала еще большую реакцию у журналистов и зрителей. Во многих местных изданиях написали, что отмена произошла из-за того, что Ксения Раппопорт заболела и временно не может гастролировать.

Другую версию назвала в своем telegram-канале Ксения Собчак. Телеведущая заявила, что срыв спектакля связан с тем, что актриса в своих социальных сетях поддержала некоторых звезд, высказывавшихся против СВО и признанных иноагентами.

Ксения Собчак связала отмену спектакля в Екатеринбурге с требованием уволить из МДТ Ксению Раппопорт и Данилу Козловского Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Худруку МДТ Додину поставили условие: уволить актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт, чтобы «наказать их за высказывания». Додин отказался, и театр закрыл Роспотребнадзор из-за «санитарный нарушений». Ранее МДТ отменил майские спектакли с Данилой Козловским, а сам артист ушел в отпуск до конца года, - объяснила свое мнение Собчак.

Связаться с самой Ксенией Раппопорт «КП-Екатеринбург» не удалось. Ее коллега по сцене Алексей Серебряков отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Зато продюсер спектакля «Эйнштейн и Маргарита» Даниил Ерохин опроверг обе версии предполагаемых причин срыва спектаклей.

- Ксения здорова и сегодня играет спектакль в Москве. А при подготовке к спектаклю в Екатеринбурге выяснилось, что часть оборудования во «Дворце Молодежи» не готова к проведению спектакля. Требуемое по техническому райдеру освещение оказалось невозможным безопасно разместить на софитах. Мы не сумели оперативно подобрать новую дату проведения спектакля. Сейчас мы ждем подтверждения новых сроков от коллектива спектакля и подтверждение от площадки. Дата будет назначена позднее, - объяснил «КП-Екатеринбург» Даниил Ерохин.

Организаторы спектакля опровергли информацию о том, что отмена спектакля произошла из-за Ксении Раппопорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также, по словам организаторов, все билеты будут действительны на новую дату. Вернуть деньги за них также возможно, обратившись в месте, где они были приобретены.

Напомним, в апреле этого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России и обвинил актера в «предательстве Родины» из-за его отъезда в Америку. Однако сам актер подал в суд на Бородина и заявил, что живет и работает в России, а Америку ездил, чтобы повидать дочь.

Отменим, что в январе 2023 года по просьбе общественников в Нижнем Тагиле отменили спектакль с актером Дмитрием Назаровым из-за негативных высказываний об СВО. Позднее актера по той же причине уволили из МХТ имени Чехова.

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