В Нижнем Тагиле отменили спектакль с актером Дмитрием Назаровым после его слов об СВО

С появлением анонса жители уральского города начали высказывать недовольство из-за приезда актера Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви», главную роль в котором должен был играть известный актер Дмитрий Назаров. Премьера постановки была назначена на 1 февраля.

Однако с появлением анонса в городских афишах жители танкограда начали высказывать недовольство из-за приезда актера. Поводом для это стало то, что Дмитрий Назаров открыто критиковал проведение спецоперации на Украине. Артист выкладывал в свой YouTube-канал ролики, в которых осуждал позицию российских властей. В частности, актер в стихах резко ответил Ивану Охлобыстину, который выступил на Красной площади 30 сентября и озвучил клич «Гойда».

Подписчики официальной странички нижнетагильского Дворца молодежи, где должен был состояться спектакль, открыто заявили, что артисту не место на уральской сцене. В итоге организатор спектакля принял решение отменить показ.

Зрителям Дмитрий Назаров знаком в первую очередь как шеф-повар ресторана Claude Monet из сериала «Кухня» Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

- По решению организаторов ООО «Билет 96», спектакль «Корень любви» с участием Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, запланированный на 1 февраля 2023 в Нижнем Тагиле отменен. Билеты можно вернуть в местах их приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства, - уточнили в пресс-службе городского дворца молодежи.

Зрителям Дмитрий Назаров знаком в первую очередь как шеф-повар ресторана Claude Monet из популярного сериала «Кухня», также он несколько лет вел телевизионную передачу «Кулинарный поединок», кроме того он озвучил Огюста Гюсто в изветном мультфильме «Рататуй».

Напомним, что ранее оскандалился другой известный российский актер. Артур Смольянинов, уехавший в Латвию после начала спецоперации на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу «Новая газета. Европа»* (издание заблокировано Роскомнадзором), что ненавидит участников спецоперации и, если бы оказался на фронте, воевал бы только на стороне Украины. Его позицию осудили Алексей Кравченко, Карен Шахназаров, его коллега по «9 роте» Сослан Фидаров и другие актеры и политики.