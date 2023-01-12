В Нижнем Тагиле отменили спектакль с Дмитрием Назаровым, критиковавшим спецоперацию

Показ постановки с Дмитрием Назаровым был назначен на 1 февраля Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Нижнем Тагиле отменили премьеру спектакля «Корень любви», главную роль в котором играет Дмитрий Назаров. Ранее артист неоднократно критиковал спецоперацию на Украине. Показ постановки был назначен на 1 февраля.

- По решению организаторов ООО «Билет 96», спектакль «Корень любви» с участием Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, запланированный на 1 февраля 2023 в Нижнем Тагиле отменен. Билеты можно вернуть в местах их приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства, - уточнили в пресс-службе городского дворца молодежи.

Ранее стало известно, что в Первоуральске преподавателя местного металлургического колледжа Артема Изгагина оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии России.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал уволить его за критику спецоперации. На страницах в социальных сетях он публиковал посты, в которых негативно отозвался о проведении СВО, а также назвал россиян «скотами».