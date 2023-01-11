В Первоуральске преподавателя колледжа оштрафовали за критику спецоперации

Артем Изгагин должен заплатить 40 тысяч за дискредитацию армии России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске преподавателя местного металлургического колледжа Артема Изгагина оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии России.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал уволить его за критику спецоперации. На страницах в социальных сетях он публиковал посты, в которых негативно отозвался о проведении СВО, а также назвал россиян «скотами».

- Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении первоуральского городского суда.

Напомним, дело поступило в суд 13 декабря. Комментировать ситуацию в Первоуральском металлургическом колледже «КП-Екатеринбург» отказались. Известно, что Изгагину 26 лет. Преподавателем в колледже он работает около пяти лет.