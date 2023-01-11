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НовостиОбщество11 января 2023 11:36

В Первоуральске преподавателя колледжа оштрафовали за критику спецоперации

Артем Изгагин должен заплатить 40 тысяч за дискредитацию армии России
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Артем Изгагин должен заплатить 40 тысяч за дискредитацию армии России

Артем Изгагин должен заплатить 40 тысяч за дискредитацию армии России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске преподавателя местного металлургического колледжа Артема Изгагина оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии России.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал уволить его за критику спецоперации. На страницах в социальных сетях он публиковал посты, в которых негативно отозвался о проведении СВО, а также назвал россиян «скотами».

- Суд постановил назначить Изгагину штраф в размере 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении первоуральского городского суда.

Напомним, дело поступило в суд 13 декабря. Комментировать ситуацию в Первоуральском металлургическом колледже «КП-Екатеринбург» отказались. Известно, что Изгагину 26 лет. Преподавателем в колледже он работает около пяти лет.