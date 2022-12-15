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Общество15 декабря 2022 7:19

Преподавателя из Первоуральска подозревают в дискредитации ВС РФ

Правоохранительные органы обратили на него внимание после жалобы депутата Госдумы
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Преподаватель критиковал проведение СВО

Преподаватель критиковал проведение СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На преподавателя в первоуральском металлургическом колледже Артема Изгагина составили протокол по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал преподавателя уволить.

Как писал в своем Telegram-канале Хинштейн, преподаватель критиковал проведение спецоперации на Украине. Артем Изгагин публиковал негативные высказывания по поводу проведения СВО на страницах в социальных сетях.

- Убежден, что бандеровцу, называющему россиян «скотами», не место в образовательном учреждении. Чему он может научить детей? Направляю обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, - писал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отреагировал ли на обращение глава региона в настоящий момент неизвестно. Информация о том, что на Артема Изгагина завели дело по статье о «Дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации» появилась на официальном сайте Первоуральского городского суда.

«Привлекаемое лицо: Изгагин Артем. Перечень статей: ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ», -размещено в картотеке дел суда.

Дело поступило в суд 13 декабря. Комментировать ситуацию в Первоуральском металлургическом колледже «КП-Екатеринбург» отказались. Известно, что Изгагину 26 лет. Преподавателем в колледже он работает около пяти лет.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ