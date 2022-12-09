Депутат Госдумы требует уволить преподавателя уральского колледжа за критику СВО

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал критику в соцсетях. Фото: страница Александра Хинштейна во "Вконтакте"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал уволить преподавателя металлургического колледжа в Первоуральске Артема Изгагина.

Преподавателя критикуют из-за поддержки Украины: на страницах в социальных сетях он публиковал посты, в которых негативно отозвался о проведении СВО, а также назвал россиян «скотами».

- Убежден, что бандеровцу, называющему россиян «скотами», не место в образовательном учреждении. Чему он может научить детей? Направляю обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, - пишет Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Артему Изгагину 26 лет. В первоуральском колледже он работает около пяти лет. На момент публикации связаться с представителями образовательного учреждения «КП-Екатеринбург» не удалось.