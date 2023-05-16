Рэпер Niletto заставил Павла Волю раскрыть свою тайну на всю страну

Павел Воля посвятил татуировки детям и семье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный телеведущий и звезда «Comedy Club» Павел Воля впервые показал свои татуировки и рассказал, что они означают. Комика хитростью заставил сделать это певец из Екатеринбурга Niletto.

Автор и исполнитель хитов «Любимка» и «Если тебе будет грустно» стал гостем нового выпуска «Шоу Воли». Во время беседы с юмористом Niletto рассказал о своих татуировках, которых у него на теле собралось уже больше десятка.

Niletto стал новым гостем в шоу Павла Воли. Фото: кадр из выпуска шоу

- Для меня тату на лице – это просто показатель того, насколько ты «крейзи». А на теле есть как простые татуировки, так и те, которые меня мотивируют. Но их просто так не показать. Они спрятаны под одеждой, - улыбнулся певец.

При этом, когда экс-участник «Comedy Club» попросил Niletto объяснить значение его тату, рэпер обхитрил юмориста и задал встречный вопрос: «А у тебя есть татуировки?».

На что Павел Воля заявил: «У меня есть татуировки, но кроме близких, их еще никто и никогда не видел». После такой сенсации уральский рэпер вместе со зрителями уговорил Волю снять футболку и раскрыть тайный смысл изображений на его теле.

У Павла воли две татуировки: на груди и на спине. Фото: кадр из выпуска шоу

Первая тату – на груди – это фотографии новорожденных сына и дочки Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

- Это фото с их первых дней жизни, - трогательно подметил артист.

На спине у комика расположилась вторая татуировка с рисунком человечка, части тела которого, сделаны из слов: «Бог», «любовь», «семья», «друзья», «солнце» и «свобода».

- Эту татуировку я придумал еще в школе, и как только появилась возможность, сразу сделал. Она отражает мое ощущение мира. Голова состоит из слова «Бог», на лице слово «любовь». Вся татуировка означает: если в твоей голове есть Бог, на твоем лице обязательно есть любовь, и одну руку ты протягиваешь солнце, а другую своим друзьям, сердце в твоей груди бьется вместе с сердцем твоей семьи, и ты идешь на встречу свободе и мечте, - заключил Павел Воля.

- Идеально! - впечатлился уральский рэпер.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты больше 10 лет и воспитывают двоих детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Павел Воля и знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева женаты уже 11 лет. Пара воспитывает десятилетнего сына Роберта и восьмилетнюю дочь Софию.

О татуировках Niletto, а также о том, каким он был в детстве в эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» рассказывала его мама Светлана Прыткова.

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