Спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым внезапно отменили в Екатеринбурге: организаторы назвали причины

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым должен был пройти 18 мая Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге внезапно отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. Он должен был пройти 18 мая во «Дворце молодежи». Но за два дня до показа афиши с постановкой были сняты со всех сайтов.

- К сожалению, спектакль «Эйнштейн и Маргарита» не состоится по независящим от нас причинам, - подтвердили информацию «КП-Екатеринбург» в агентстве «Антракт», организующем гастроли.

После информации об отмене в местных СМИ распространилась информация о том, что спектакль были вынуждены отменить из-за неожиданной болезни Ксении Раппопорт.

Продюсер спектакля «Эйнштейн и Маргарита» Даниил Ерохин в разговоре с «КП-Екатеринбург» опроверг данную информацию.

- Ксения здорова и сегодня играет спектакль в Москве. При подготовке к спектаклю выяснилось, что часть оборудования «Дворца Молодежи» не готова к проведению спектакля. Требуемое по техническому райдеру освещение оказалось невозможным безопасно разместить на софитах. Мы не сумели оперативно подобрать новую дату проведения спектакля. Сейчас мы ждем подтверждения новых сроков от коллектива спектакля и подтверждение от площадки. Дата будет назначена позднее, - объяснил Даниил Ерохин.

По словам организаторов, все билеты будут действительны на новую дату. Вернуть деньги за них также возможно, обратившись в месте, где они были приобретены.

Напомним, ранее спектакль «Эйнштейн и Маргарита» перед самым началом был отменен в Санкт-Петербурге также по техническим причинам.

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