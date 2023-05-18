Внезапное исчезновение Александра Маслякова: что происходит с мэтром КВН после тяжелой болезни

25 ноября телеведущему родом из Екатеринбурга исполнился 81 год Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще в феврале прошлого года вся страна начала переживать за здоровье бессменного ведущего «КВН» 81-летнего Александра Маслякова. Тогда мэтр легендарной передачи сообщил, что временно покидает «Клуб веселых и находчивых» из-за тяжелой болезни. После этого он лишь один раз появился на игре, а затем буквально пропал с экранов и информационной повестки.

Исчезновение Александра Васильевича по сей день порождает множество слухов о состоянии его здоровья. «КП-Екатеринбург» раскрыла, что на самом деле происходит с ведущим, который на протяжении 60 лет радовал зрителей легендарной передачи.

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Александр Масляков объявил о том, что временно перестает вести игры «КВН» 2 февраля 2022 года. Телеведущий родом из Екатеринбурга записал видеообращение для зрителей и поклонников «КВН».

Александр Масляков на премьере фильма «Пилигрим» в 2019 году Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома, - сообщил мэтр легендарной передачи.

На последующих играх Александра Маслякова заменяли Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, а также другие известные участники «Клуба веселых и находчивых». Мэтр лишь раз появился на игре, но не в качестве ведущего, а как один из членов жюри на «Высшей лиге КВН» в сентябре 2022 года.

Зрители передачи уверены, что решение Александра Васильевича отойти от дел было абсолютно правильным. Их мнение поддерживают и звезды «КВН», в том числе артисты шоу «Уральские пельмени».

- Вести трехчасовую игру для человека в таком солидном возрасте уже очень непросто (25 ноября телеведущему исполнился 81 год, - Прим. Ред.). Я думаю, что Александр Васильевич просто подстраховался, - делится с «КП-Екатеринбург» актриса и шеф-редактор КВН ТВ Ксения Корнева.

Александр Масляков с супругой Светланой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Тем не менее, по сей день на просторах Интернет и в СМИ не перестают мелькать громкие заголовки о том, что состояние Александра Маслякова ухудшается с каждым днем. Подобные слухи сразу в нескольких изданиях прозвучали 17 мая 2023 года.

В пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания») «КП-Екатеринбург» заверили, что нет поводов для беспокойства о здоровье мэтра Александра Васильевича, но от подробных комментариев отказались. Тем временем Александр Масляков-младший, который является генеральным директором «АМиК» объявил о запуске нового юмористического шоу, которое будут показывать на ТНТ.

- Мы очень рады началу нашей совместной работы. Уверен, что общий проект будет интересен не только квнщикам, но и зрителям, разных возрастов, - рассказал сын Александра Маслякова.

Такие новости немного успокоили поклонников передачи и мэтра «КВН».

Александр Масляков больше 60 лет являлся бессменным ведущим «КВН» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если Сан Саныч сконцентрировал свое внимание на новом проекте, значит с Александром Васильевичем точно все в порядке. Иначе бы Масляков-младший все силы отдавал на заботу о папе, - предполагают зрители.

Напомним, сам в июле 2022 года Александр Масляков пояснял, что врачи рекомендовали ему поберечь свое здоровье, поэтому он перебрался на дачу.

При этом, по словам Ксении Корневой, мэтр «КВН» продолжает следить за судьбой игры, что называется, дистанционно.

- Сан Саныч Масляков ведет бизнес, а Александр Васильевич подсказывает нам, что делать, - делится актриса.

Напоминаем, в честь 80-летния Александра Маслякова актеры «Уральских пельменей» и а также директор программы «КВН» Виктор Вдовиченко рассказали «Комсомолке», какой Александр Васильевич в жизни, как он отметил свой юбилей, за что ругал игроков «КВН», и в чем секрет его молодости.

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