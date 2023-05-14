В тушении задействована авиация. Фото: Све.рф

В Екатеринбурге и Свердловской области 14 мая 2023 года продолжается борьба с пожарами.

Они начали бушевать в регионе еще в конце апреля и продолжались все майские праздники. Несмотря на то, что в последнее время МЧС фиксирует уменьшение общего числа пожаров в Свердловской области в мае 2023 года, говорить о том, что стихия отступила пока рано.

По данным на 13 мая, площадь лесных пожаров в регионе сократилась на 11,8 тысяч гектаров. В Свердловской области было зафиксировано 27 лесных пожаров. 14 из них спасателям удалось локализовать. В тушении принимают участие более 1000 человек и 230 единиц спецтехники.

В МЧС продолжают призывать уральцев соблюдать особый противопожарный режим.

- В большинстве случаев причиной пожара становится сам человек. Относитесь более ответственно к требованиям пожарной безопасности: не разжигайте костры, не сжигайте мусор, сухую растительность на придомовых территориях, - отметил сотрудник пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Свердловской области Артем Черновский.

Активную помощь в тушении лесных пожаров оказывают как простые уральцы, так и различные предприятия. Например, аграрии и промышленники Свердловской области направили на тушение технику и людей. Так в городском округе Богданович два мощных Кировца с плугами помогли опахать села Суворы и Гаракшинское. Также при помощи техники удалось проложить минерализованные полосы в лесах, а на тракторе организовали подвоз воды. Аналогичная работа проходит и в других населенных пунктах Свердловской области.

В Екатеринбурге масштабных лесных пожаров пока, к счастью, не зафиксировано. Накануне спасателям удалось ликвидировать крупный пожар по адресу: Пески,13. В этом месте расположена база отдыха, которую окружает лес. По данным МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Однако спасателям удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

14 мая 2023 года в Екатеринбурге по-прежнему ощущается запах гари из-за лесных пожаров. Напомним, что смог окутал столицу Урала 9 мая. Особенно остро запах гари в воздухе ощущается в утренние и дневные часы. Ранее мы рассказывали о том, что нужно делать во время смога, чтобы минимизировать его воздействие на организм.

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