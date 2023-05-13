Активную помощь в тушении пожарным оказывают волонтеры Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

В Свердловской области 13 мая 2023 года продолжается борьба с лесными пожарами. Кажется, стихия начала отступать. В региональном правительстве высказались о ситуации со сдержанным оптимизмом.

- Площадь и количество действующих лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки значительно сократились. Количество возгораний уменьшилось с 59 до 34, - озвучили данные на 12 мая в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным на утро 12 мая площадь возгораний в регионе составила 50,7 тысячи гектаров.

Как рассказали в МЧС, в борьбе с природными пожарами сейчас задействованы более 4000 человек и 500 единиц техники. Основные силы пожарных и волонтеров брошены в Белоярский, Невьянский, Тугулымский городские округа, а также в городской округ Сухой Лог.

Накануне стало известно о том, что в Свердловскую область для борьбы с лесными пожарами дополнительно перебросят 100 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.

- Помощь региону в тушении лесных пожаров уже вторую неделю оказывают более 190 парашютистов и десантников Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны, - уточнил в telegram-канале «Федеральной Авиалесоохраны».

Стоит заметить, что в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает разводить в лесу костры. Это касается и любителей шашлыков. За прошедшую неделю на уральцев, нарушивших противопожарный режим, завели 263 административных дела. Для физических лиц штрафы составляют до 60 тысяч рублей, а для юридических – до двух миллионов. В случае если несоблюдение противопожарных норм принесло значительный ущерб, нарушителям «светит» и уголовная ответственность – в пиковом случае до четырех лет колонии.

Несмотря на уменьшение общего числа пожаров в области, в столице Урала по-прежнему ощущается смог. Особенно остро запах гари в воздухе ощущается в утренние часы.

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В МЧС дали советы уральцам, которые помогут обезопасить организм от вредного воздействия смога:

- окна квартир и офисов нужно держать закрытыми, особенно в утренние часы, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе;

- окна обязательно нужно завешивать мокрой марлей или тонким полотном;

- пейте больше жидкости и ешьте фрукты и овощи;

- воздержитесь от курения и употребления алкоголя;

- откажитесь от длительных прогулок и физнагрузок;

- чаще проводите дома влажную уборку.

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