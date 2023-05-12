В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров

В Свердловской области сейчас горит 50,7 тысяч гектаров леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки 11 мая сократилась площадь лесных пожаров. Как сообщает департамент информационной политики региона, сейчас горит 50,7 тысяч гектаров леса, что почти на 25 тысяч меньше, чем вчера. Также уменьшилось количество возгораний - с 59 до 34.

- Ситуация стабилизируется, - рассказали в департаменте информполитики. - Существенное влияние на успешную ликвидацию пожаров оказывает работа волонтеров и применение авиации, в том числе самолетов Бе-200 и Ил-76.

Полностью потушить удалось три пожара в Березовском городском округе площадью 4,9 тысячи гектаров, два пожара в Ирбитском районе на площади 2,2 тысячи гектаров, два крупных возгорания в Байкаловском районе площадью 8,3 тысячи гектаров, два возгорания под Богдановичем на площади 6,8 тысячи гектаров и два пожара в Камышловском районе на площади 2,5 тысячи гектаров.

Кроме того, специалисты ликвидировали 33 природных пожара на площади порядка 28 тысяч гектаров. Еще 18 на общей площади 27,2 тысячи гектаров были локализованы.

По данным МЧС, в борьбе с природными пожарами задействованы более 4 000 человек и 500 единиц техники, в том числе от МЧС России более 400 человек и 100 единиц техники.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами и назвал основную причину возгораний.

- Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем, - рассказал Евгений Куйвашев. - В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода.

Также губернатор направил запрос на федеральный уровень об усилении авиагруппировки для тушения пожаров. Ожидается, что в регион отправят ИЛ-76.

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